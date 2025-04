Don Ciro Panigara arrestato per violenza sessuale su minori il sacerdote non risponde alle domande del gip

Ciro Panigara, il prete della provincia di Brescia messo agli arresti domiciliari con l'accusa di violenza sessuale su minori, è stato interrogato dal gip ma si è avvalso della facoltà di non rispondere. Le presunte violenze sarebbero avvenute su bambini di età compresa tra i 10 e i 12 anni. Leggi su Fanpage.it Don, il prete della provincia di Brescia messo agli arresti domiciliari con l'accusa disu, è stato interrogato dal gip ma si è avvalso della facoltà di nonre. Le presunte violenze sarebbero avvenute su bambini di età compresa tra i 10 e i 12 anni.

Potrebbe interessarti anche:

Notizie raccolte sul web: Don Ciro Panigara arrestato per violenza sessuale su minori: il sacerdote non risponde alle domande del gip; Violenza sessuale su almeno 5 ragazzini: in manette don Ciro Panigara nel Bresciano; Don Ciro Panigara, il parrocco arrestato per abusi era stato in cura. I fedeli: «Le voci giravano da mesi, tutti sapevano»; Don Ciro Panigara, l'ex prete arrestato per violenze sessuali su minorenni: un ragazzino ha raccontato tutto; Violenza sessuale su minori, arrestato a Brescia don Ciro Panigara. La denuncia di un ragazzino, poi le dimissioni lampo a gennaio.

Don Ciro Panigara arrestato per violenze sessuali su minori nel Bresciano: cosa sappiamo - Mercoledì 16 aprile Don Ciro Panigaria, sacerdote in provincia di Brescia, è stato messo agli arresti domiciliari con l'accusa di violenza sessuale aggravata ... (fanpage.it)

Chi è Don Ciro Panigara, il sacerdote arrestato per violenza sessuale su minori: le vittime hanno tra i 10 e i 12 anni - Si chiama Don Ciro Panigara il prete arrestato nel Bresciano con l’accusa di violenze sessuali aggravate. Le vittime sarebbero minorenni di età compresa tra i 10 e i 12 anni. Le indagini hanno ... (fanpage.it)

Abusi su minori, don Ciro Panigara rimane in silenzio davanti al giudice - Il sacerdote, assistito dall'avvocato Paolo Botticini, si è avvalso della facoltà di non rispondere nel corso dell'interrogatorio di garanzia davanti al gip del Tribunale di Brescia che nei giorni sco ... (brescia.corriere.it)