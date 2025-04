Domenica in musica si parte con i soprani Yujing Chen e Mariapaola Di Carlo

Domenica in musica”, che fa risuonare alcune delle più celebri pagine liriche in luoghi rappresentativi del patrimonio storico-artistico di Bologna, Città della musica UNESCO, proponendo sette matinées, dalle 11 alle 12.30. Bolognatoday.it - “Domenica in musica”: si parte con i soprani Yujing Chen e Mariapaola Di Carlo Leggi su Bolognatoday.it Giunge quest’anno alla sua terza edizione la rassegna del Teatro Comunale “in”, che fa risuonare alcune delle più celebri pagine liriche in luoghi rappresentativi del patrimonio storico-artistico di Bologna, Città dellaUNESCO, proponendo sette matinées, dalle 11 alle 12.30.

Potrebbe interessarti anche:

Se ne parla anche su altri siti

Altre fonti ne stanno dando notizia: “Domenica in musica”: si parte con i soprani Yujing Chen e Mariapaola Di Carlo; L'Ensemble strumentale Soprani ai Concerti del Consiglio; La musica del cervello; Triggiano – Domenica 30 marzo stagione musicale al via con la STABAT MATER di Pergolesi, protagoniste il soprano Anna Cimmarrusti e il mezzosoprano Margherita Rotondi; The Tempest Songbook.

Lo riporta bolognatoday.it: “Domenica in musica”: si parte con i soprani Yujing Chen e Mariapaola Di Carlo - Giunge quest’anno alla sua terza edizione la rassegna del Teatro Comunale “Domenica in musica”, che fa risuonare alcune delle più celebri pagine liriche in luoghi rappresentativi del patrimonio storic ...

Riporta msn.com: Al via la rassegna Domenica in musica del Comunale di Bologna - Giunta alla terza edizione, la rassegna "Domenica in musica" del Teatro Comunale di Bologna, che fa risuonare alcune delle più celebri pagine liriche in luoghi rappresentativi del patrimonio storico-a ...

Da gaeta.it: Domenica in musica a bologna: spettacoli lirici gratuiti in sette sedi storiche dal 27 aprile - il teatro comunale di bologna presenta domenica in musica 2025, sette matinées gratuite con giovani talenti lirici in sedi storiche come palazzo gnudi e museo san colombano dal 27 aprile all’8 giugno.