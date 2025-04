Bergamonews.it - Djimsiti, la caviglia non necessita di esami: da valutare il rientro per il Lecce

Se c’è un reparto che noncertamente di ulteriori forfait per l’Atalanta, quello è senza dubbio la difesa. D’altronde l’infortunio di Sead Kolasinac ha tolto un’ulteriore alternativa a Gasperini, che è già senza Scalvini, con Toloi e Kossounou appena rientrati da diverse problematiche fisiche, attende di rivedere Posch, fermo da oltre un mese, e ha solo due certezze in Hien e, che tra l’altro entrambi sono diffidati.Nella gara contro il Milan di domenica sera, però, proprio il centrale albanese è uscito anzitempo con un trauma distorsivo alladestra, intorno al 60’ dopo un salvataggio decisivo su Leao dentro l’area. Non il primo né l’unico della sua serata.La buona notizia è che il classe 1993 nondiapprofonditi e ciò significa che sono escluse, almeno per ora, complicazioni particolari.