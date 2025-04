.com - DITZ + Mother Giraffe – 11/4/2025 Z? Centro Culture Contemporanee (Catania)

The calm before the storm. È stata una percezione tangibile fin dal primo piede messo dentro la location di Z? che l’aria che respiravo sarebbe bruciata nello psicotico vortice musicale creato dai(e dai). Indicelive aIl set live deiGuarda le foto della seratalive aIl culmine della rassegna Pulsar, nata dalla passione di personaggi di spicco del territorio catanese insieme a Z?, è la serata odierna che segna l’avvento dei britanniciper l’unica data nel sud Italia (il sold out era inevitabile!). La superba band inglese è dedita a un massiccio, urticante e nervoso post punk e ha impreziosito il palco con una considerevole presenza scenica, il clou è stato rappresentato dallo spettacolo personalissimo che ha inscenato il cantante C.