Displacement, Obelisk cerca finanziatori per il proprio gioco action horror AAA

Un nuovo survivalpotrebbe non vedere mai la luce se non riceverà l’attenzione adeguata: si chiamaed è il progetto d’esordio del team indipendente, un collettivo con alle spalle lavori su titoli e produzioni di rilievo come Sons of the Forest, Far Cry 6, Dota 2 e Love, Death & Robots.Dopo un anno di sviluppo, il team ha quasi completato la vertical slice del– una versione dimostrativa che rappresenta le meccaniche principali – ma senza il supporto del pubblico e dei media, rischia di dover chiudere il progetto. Èin questo momento critico che gli sviluppatori lanciano un appello alla community videoludica per ottenere la visibilità necessaria ad attirare investitori e completare ilsi presenta come un titolo single-player atmosferico, con combattimenti brutali in prima persona, un’ambientazione cupa ed ostile e un sistema innovativo di gestione della temperatura corporea.