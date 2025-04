Discarica abusiva la denuncia della Guardia Agroforestale

della Guardia Agroforestale Italiana (G.A.I.), Andrea Palmese, annuncia una denuncia formale riguardante l'abbandono illecito di rifiuti sul territorio comunale di Aiello del Sabato. L'episodio, ancora in fase di accertamento, coinvolge il ritrovamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi abbandonati su suolo pubblico o privato, in violazione delle normative ambientali. Il materiale sarà trasmesso alle autorità competenti, tra cui il Sindaco del Comune di Aiello del Sabato, il Comando di Polizia Municipale, la Procura della Repubblica di Avellino, l'ARPAC, l'ASL, i Carabinieri Forestali di Forino, il Comando Stazione dei Carabinieri di Aiello del Sabato e l'Ufficio Tecnico Comunale.

