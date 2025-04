Dirigente pubblico offende papa Francesco Ministero apre indagine

indagine conoscitiva circa le affermazioni ascritte al Dirigente 'ad interim' del Centro per la Giustizia minorile dell'Emilia-Romagna, Antonio Pappalardo" contro papa Francesco. Secondo quanto riferito da alcuni parlamentari, Pappalardo avrebbe accusato sui social papa Francesco di essere "un 'antipapà che si è impossessato della Chiesa". "Tale indagine - rende noto il Ministero - è volta ad accertare se ricorrano profili di responsabilità disciplinare a carico del suddetto pubblico funzionario". "Saranno adottati - ha dichiarato il Capo Dipartimento - tutti i provvedimenti ritenuti necessari a preservare e tutelare l'immagine e il prestigio dell'Amministrazione della Giustizia". Agi.it - Dirigente pubblico offende papa Francesco. Ministero apre indagine Leggi su Agi.it AGI - Il capo del Dipartimento della Giustizia minorile e di Comunità, Antonio Sangermano, ha immediatamente disposto "unaconoscitiva circa le affermazioni ascritte al'ad interim' del Centro per la Giustizia minorile dell'Emilia-Romagna, Antonio Pappalardo" contro. Secondo quanto riferito da alcuni parlamentari, Pappalardo avrebbe accusato sui socialdi essere "un 'antipapà che si è impossessato della Chiesa". "Tale- rende noto il- è volta ad accertare se ricorrano profili di responsabilità disciplinare a carico del suddettofunzionario". "Saranno adottati - ha dichiarato il Capo Dipartimento - tutti i provvedimenti ritenuti necessari a preservare e tutelare l'immagine e il prestigio dell'Amministrazione della Giustizia".

