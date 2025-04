Ilgiorno.it - Delebio, spari in una villetta del centro del paese: morto un uomo di 90 anni

(Sondrio) – Sparatoria a, in provincia di Sondrio, nel pomeriggio di oggi, martedì 22 aprile 2025. I colpi sono stati esplosi in vicolo Monticelli, una traversa della ex Statale 38, in pienodelin Valtellina. Sono tre le persone coinvolte: una è morta, si tratta di undi 90. Trasportati in ospedale un 50enne e un 53enne rimasti feriti nella sparatoria: non sarebbero in gravi condizioni. Indagano i carabinieri di Chiavenna intervenuti insieme a due ambulanze e un’automedica.in ristrutturazione. Diverbio. Probabilmente due operai 50 e 53, lui ha sparato a uno dei due e lo ha ferito. E non è escluso che poi si sia tolto la vita pensando di aver ucciso l'La prima ricostruzioneSecondo una prima ricostruzione, l’episodio è avvenuto all’interno di unain ristrutturazione dove è scoppiato un diverbio per motivi ancora da appurare.