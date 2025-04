Lettera43.it - David di Donatello 2025, Anora è il miglior film internazionale

di Sean Baker ha vinto ildicome, mentre Diamanti di Ferzan Özpetek si è aggiudicato ildello spettatore. I due premi, annunciati martedì 22 aprile, saranno assegnati mercoledì 7 maggio nell’ambito della cerimonia di premiazione. L’evento, che avrà luogo agli studi di Cinecittà a Roma, sarà trasmesso in prima serata su Rai 1, su Rai Radio 2 e su RaiPlay. A condurre ci saranno Elena Sofia Ricci e Mika. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Premidi(@premi)Ildiarriva dopo cinque premi Oscar e la Palma d’oro a Cannes(X)., presentato in prima mondiale al Festival di Cannes dove si è aggiudicato la Palma d’oro e ha ottenuto una standing ovation di 10 minuti a fine proiezione, ha vinto cinque premi Oscar tra cui quello per ilregia,sceneggiatura originale,attrice protagonista emontaggio.