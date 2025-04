David Cronenberg nel sequel del horror Finché morte non ci separi

David Cronenberg si è aggiunto ufficialmente al cast del sequel di Finché morte non ci separi, insieme a Sarah Michelle Gellar e Elijah Wood. Il film è prodotto da Searchlight Pictures e le riprese sono iniziate a Toronto. Le tre new entry affiancheranno un cast già nutrito che include Samara Weaving, Kathryn Newton e Kevin Durand, nel film scritto da Guy Busick e R. Christopher Murphy. Il ritorno da attore di David Cronenberg Nonostante sia conosciuto come uno dei più importanti registi della sua generazione, David Cronenberg nel corso degli anni ha costruito anche una carriera parallela come attore.

