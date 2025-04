Dave Bautista riceve la stella di Vice Sceriffo onorario in Florida Non me lo aspettavo

Dave Bautista può ora aggiungere al suo curriculum la qualifica di "Vice-Sceriffo onorario". Ebbene sì, sabato 19 aprile la star di Guardiani della Galassia ha accettato il titolo dall'ufficio dello Sceriffo della contea di Hillsborough. Ecco le sue parole appena ricevuta la notizia: "Non me l'aspettavo nemmeno io", ha scritto Bautista in un post su Instagram. "Grande amore e grazie a mio fratello @titusoneilwwe e allo Sceriffo @chadchronister per l'onore e per tutto ciò che fate per questa comunità. Vi apprezzo entrambi", ha aggiunto Bautista, ringraziando l'ambasciatore globale della WWE Titus O'Neil insieme allo Sceriffo Chad Chronister della contea di Hillsborough.

