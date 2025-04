Dani Olmo lancia il Barcellona a 7 sul Real Madrid

Barcellona basta un goal di Dani Olmo per battere 1-0 il Maiorca nell`anticipo. Leggi su Calciomercato.com Senza il capocannoniere Lewandowski fermo per infortunio, albasta un goal diper battere 1-0 il Maiorca nell`anticipo.

Potrebbe interessarti anche:

Le ultime notizie da altri siti: Barça per sempre: il Barcellona lancia la prima collezione di tatuaggi ufficiali di una squadra di calcio; Olmo al Milan con l’insidia Juve: “Operazione alla Beckham” | ESCLUSIVO; Mojica tira una testata al proprio compagno di squadra: la frustrazione è tanta, la colpa è di Yamal; Liga: Raphinha esalta il Barcellona, che ne fa 7. Correa lancia l’Atletico al 92’; Barcellona, da Dani Olmo ad Heurtel che figuraccia! La ricostruzione.

Dani Olmo, un nuovo tormentone | Il Barcellona lo perde: s’avventa lui, lo ha sempre voluto - Nuovi problemi per il tesseramento di Dani Olmo: il Barcelona stavolta rischia di perderlo per davvero. Arriva lui e lo prende subito ... (calcioinpillole.com)

Barcellona, lesione per Dani Olmo: i dettagli - Gira una brutta aria per Dani Olmo. Dopo la vittoria del Barcellona contro l’Osauna, il club ha annunciato la notizia riguardo l’infortunio di Dani Olmo. Gira una brutta aria per Dani Olmo. Durante la ... (calciostyle.it)

Barcellona, si riapre il caso Dani Olmo. Spariti dal bilancio i 100 milioni della vendita dei palchi del Camp Nou - Quei fondi erano necessari per evitare le sanzioni del fair-play finanziario e poter schierare gli unici due acquisti estivi, Dani Olmo e Pau Victor. La licenza temporanea concessa al Barcellona dal ... (eurosport.it)