Dall'anonimato al successo: il fenomeno indie che ha conquistato Steam (e ora sguazza in un mare di soldi)

Un videogioco sviluppato in solitaria conquistae sorprende l’intera industria: la sua ascesa è qualcosa di mai visto prima.Nel panorama videoludico attuale, soltanto poche realtà possono permettersi i mezzi di giganti come Rockstar (la casa madre di GTA, per chi vivesse fuori dal mondo, ma in tal caso dubitiamo sarebbe giunto a leggerci) o Nintendo. Per la maggior parte delle aziende del settore, invece, sviluppare un gioco è una sfida complessa e rischiosa: i tempi di produzione si sono allungati, i costi sono aumentati di pari passo e, soprattutto, la competizione è più agguerrita che mai. In questo scenario, riuscire a emergere sembra quasi impossibile – ma ogni tanto arriva una storia capace di ribaltare le regole e quella che vi proponiamo di seguito è proprio una di queste storie (una di quelle storie che ci fa affer, alla morandiana maniera, che uno su mille ce la fa).