Dagli italiani Parolin e Zuppi al filippino Tagle ecco chi potrebbe essere il prossimo Papa

Dopo la scomparsa diFrancesco si rincorrono le ipotesi su chiricoprire il ruolo diPontefice della Chiesa Cattolica. Ad eleggerlo saranno i cardinali riuniti in Conclave, che dovrebbe prendere il via tra il 5 e il 10 maggio. Su un totale di 138 cardinali, 110, ovvero l’80%, sono stati nominati daFrancesco: questo farebbe pensare a un candidato in grado di proseguire il lavoro intrapreso da Bergoglio. Tuttavia, come insegnano le esperienze precedenti, non si escludono sorprese: basti pensare che lo stesso Bergoglio alla vigilia della sua elezione era considerato troppo anziano per diventarementre lo stesso Wojty?a non era tra ibili quando divenne Pontefice. Non a caso c’è un detto, che spiega molto bene quello che spesso accade durante l’elezione: “Chi entra al Conclave da, ne esce Cardinale”.