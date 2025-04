Da Il tormento e l’estasi a Conclave quando il cinema racconta i Papi

raccontare Papa Francesco Ilsole24ore.com - Da “Il tormento e l’estasi” a “Conclave”, quando il cinema racconta i Papi Leggi su Ilsole24ore.com Una panoramica sulle pellicole ambientate all’interno della Santa Sede: diversi i titoli che hanno scelto dire Papa Francesco

Altre fonti ne stanno dando notizia

Arezzo, Pattarello estasi e tormento. Ora Bucchi non può farne a meno - Emiliano Pattarello è un po’ tormento e un po’ estasi, come recitava uno striscione di tanti anni fa. Di questa squadra che non ha mai trovato continuità, di prestazioni ancor prima che di risultati, il numero 10 è il simbolo ideale, nel bene e nel male. Oggetto misterioso nei primi mesi, trascinatore da un certo punto in avanti. Fino all’equilibrio (si fa per dire) di oggi: il mancino veneto ha segnato tre dei sette gol totali sotto la gestione Bucchi. 🔗sport.quotidiano.net

Tormento chi è? Qual è il suo vero nome e perché è famoso? - Tormento è un rapper originale grazie ai suoi testi emozionanti e suggestivi. Scopriamo tutto sulla sua vita, sia privata sia pubblica. Leggi anche: Gué Pequeno chi è? Ecco tutto sull’artista! Artista eclettico e versatile, Tormento spazia tra diversi stili musicali, dal rap al soul, scrivendo testi profondi e significativi. Conosciamolo meglio! View this post on Instagram A post shared by Tormento (@tormentothereal) Chi è Tormento? Nato a Reggio Calabria il 6 settembre 1975, sotto il segno zodiacale della Vergine, Tormento è un rapper diventato ... 🔗donnapop.it

Il Vaticano è sospeso fra passato e futuro, i conservatori al Conclave divisi e senza candidato - Casa Santa Marta, che per dodici anni ha accolto la quotidianità spartana di papa Francesco, è tornata silenziosa. L’appartamento 201, dove ha vissuto l’inquilino argentino, è stato sigillato. Ma quei sigilli raccontano più di una semplice scomparsa fisica: sanciscono la fine di un doppio scarto rispetto alla tradizione papale – l’abbandono dei Palazzi Apostolici e la convivenza, mai risolta del tutto, con un Papa emerito relegato nel monastero Mater Ecclesiae fino al 2022. 🔗thesocialpost.it

Da “Il tormento e l’estasi” a “Conclave”, quando il cinema racconta i Papi; Il papa al cinema: 10 film sui papi, da Anthony Queen a Nanni Moretti, da Giulio II a papa Francesco; I 5 film sul Papa che dovete assolutamente recuperare; Perché «Conclave» non è il film giusto da vedere oggi (ma «Habemus Papam» di Moretti sì). 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Da “Il tormento e l’estasi” a “Conclave”, quando il cinema racconta i Papi - Una panoramica sulle pellicole ambientate all’interno della Santa Sede: diversi i titoli che hanno scelto di raccontare Papa Francesco ... 🔗ilsole24ore.com

Perché «Conclave» non è il film giusto da vedere oggi (ma «Habemus Papam» di Moretti sì) - A parte le opere bio-agiografiche, a volte molto sentite come quella di Olmi del ’65, «E venne un uomo» con Rod Steiger nel ruolo di Giovanni XXIII, il Papa è sempre stata una figura un po’ tabù nel c ... 🔗msn.com

I 5 (+1) film sul papa da recuperare, e no, non c'è solo Conclave - Tra dramma storico, spirituale, spionaggio e in costume, un viaggio dentro il meglio della cinematografia dedicata alla figura del Pontefice ... 🔗elle.com