Cristina Plevani all’Isola dei Famosi 2025

Famosi, in partenza a maggio su Canale 5. Davide Maggio è in grado di confermarvi che tra i naufraghi del reality, condotto per la prima volta da Veronica Gentili, ci sarà anche Cristina Plevani.Chi è Cristina PlevaniNata a Iseo, in provincia di Brescia, il 17 giugno 1972, Cristina Plevani si è fatta conoscere dal pubblico televisivo nel 2000 grazie alla partecipazione alla prima edizione del Grande Fratello, dove ha intrecciato una liaison a favore di telecamera con Pietro Taricone. Uscita vincitrice dal reality, la Plevani ha cercato poi di avviare una carriera nel mondo televisivo, che però non ha dato gli esiti sperati.Dopo il successo ottenuto con il Grande Fratello 1, Cristina Plevani è diventata ospite fissa di Buona Domenica con Maurizio Costanzo e ha partecipato a numerose trasmissioni Mediaset e Rai. Davidemaggio.it - Cristina Plevani all’Isola dei Famosi 2025 Leggi su Davidemaggio.it E’ stata la prima storica vincitrice del Grande Fratello. Adesso è pronta a ripetere l’esperienza nella diciannovesima edizione dell’Isola dei, in partenza a maggio su Canale 5. Davide Maggio è in grado di confermarvi che tra i naufraghi del reality, condotto per la prima volta da Veronica Gentili, ci sarà anche.Chi èNata a Iseo, in provincia di Brescia, il 17 giugno 1972,si è fatta conoscere dal pubblico televisivo nel 2000 grazie alla partecipazione alla prima edizione del Grande Fratello, dove ha intrecciato una liaison a favore di telecamera con Pietro Taricone. Uscita vincitrice dal reality, laha cercato poi di avviare una carriera nel mondo televisivo, che però non ha dato gli esiti sperati.Dopo il successo ottenuto con il Grande Fratello 1,è diventata ospite fissa di Buona Domenica con Maurizio Costanzo e ha partecipato a numerose trasmissioni Mediaset e Rai.

