Crescita da zero virgola per l’Italia e coi dazi crolla pure il Pil degli Usa

l'Italia si schiaccia sulle posizioni di Donald Trump, ma intanto paga – come tutti – le conseguenze delle scelte del presidente Usa. E lo fa anche sul versante della Crescita, come testimonia l'ultimo World economic outlook del Fondo monetario internazionale: i dazi non lasciano scampo a (quasi) nessuno e portano un taglio delle stime del Pil. Poche le eccezioni e tra queste non c'è l'Italia. Il governo ha parlato dei dazi come occasione, ma per ora l'unico risultato è una Crescita sempre più vicina allo zero. L'impatto dello scontro commerciale si farà sentire su tutte le regioni mondiali, peraltro con un processo di disinflazione che ora procede a rilento.Doccia gelata per la Crescita italianaPartiamo dall'Italia: il Pil del 2025 viene rivisto al ribasso, sarà dello 0,4%, ovvero 0,3 punti percentuali meno rispetto alle precedenti previsioni di gennaio.

