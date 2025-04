Cosenza al via i lavori di ristrutturazione della scuola Mario Dionesalvi diventerà la nuova sede del Centro provinciale per impiego

Cosenza i lavori per il recupero e la ristrutturazione della scuola "Mario Dionesalvi" , vecchio edificio scolastico inagibile da tempo e che ospitava l'ex scuola primaria di via Giulia, e che ora l'amministrazione guidata dal sindaco Franz Caruso si appresta a mettere in sicurezza e a rifunzionalizzare, destinandolo a nuova sede del Centro provinciale per l'impiego . Caruso si.

