Cosa succede alla Papamobile dopo la morte di Papa Francesco

Papamobile, l'auto in dotazione a Papa Francesco. La risposta è molto semplice e per capirla basta guardare alla storia della Chiesa. Un indizio: se passate dal Padiglione delle Carrozze dei Musei Vaticani troverete parecchie Papamobili. Leggi su Fanpage.it Il magazine in lingua inglese Metro si è chiesto che fine farà la, l'auto in dotazione a. La risposta è molto semplice e per capirla basta guardarestoria della Chiesa. Un indizio: se passate dal Padiglione delle Carrozze dei Musei Vaticani troverete parecchiemobili.

