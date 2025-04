Cosa fare a Treviso e provincia nel weekend tra asparagi vini e sagre

vini del Piave - Sagra di Candelù.- A Camalò di Povegliano attenzione alla 49^ Mostra dei vini Triveneti.- A Cimadolmo non perdetevi la 50^ Festa dell'asparago bianco iniziative legate al gusto, alla cultura e. Trevisotoday.it - Cosa fare a Treviso e provincia nel weekend tra asparagi, vini e sagre Leggi su Trevisotoday.it CIBO, VINO E MANIFESTAZIONI- A Maserada di Piave ecco la 48^ Mostra deidel Piave - Sagra di Candelù.- A Camalò di Povegliano attenzione alla 49^ Mostra deiTriveneti.- A Cimadolmo non perdetevi la 50^ Festa dell'asparago bianco iniziative legate al gusto, alla cultura e.

Potrebbe interessarti anche:

Approfondimenti da altre fonti: Cosa fare a Treviso e provincia nel weekend di Pasqua; Cosa fare a Treviso e provincia nel weekend di Pasqua e Pasquetta: eventi dal 19 al 21 aprile 2025; Cosa fare a Treviso e provincia nel weekend tra asparagi, vini e sagre; Cosa fare a Treviso e provincia nel weekend: eventi di sabato 5 e domenica 6 aprile 2025; Cosa fare a Treviso e provincia nel weekend tra artigianato e mercatini floreali di primavera.

Libri, bollicine e primavera: una Pasqua di saperi e sapori. Gli eventi - TREVISO - Libri, bollicine e primavera. La nuova edizione di Libri in Loggia allestita in pieno centro storico cittadino, offre la possibilità oggi di stringere tra le mani ... (ilgazzettino.it)

Cosa fare a Pasqua e Pasquetta con il maltempo: idee e suggerimenti - Una delle migliori alternative per chi si trova a fronteggiare il maltempo è visitare i musei. In molte città italiane, i musei rimangono aperti durante le festività. A Milano, la Pinacoteca di Brera ... (viaggiamo.it)

Cosa fare a Pasqua e Pasquetta se piove: idee originali per il ponte - Le previsioni danno pioggia a Pasqua e Pasquetta: ecco come combattere il maltempo e non rinunciare ad una gita fuoriporta cambiando programma ... (siviaggia.it)