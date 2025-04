Cosa comporta il lutto nazionale per il Papa Si lavora Si va a scuola Tutte le risposte

Roma, 22 aprile 2025 – Il lutto nazionale per la morte di Papa Francesco in Italia, durerà più che per i predecessori: 5 i giorni, rispetto ai massimo tre riservati ai pontefici del passato. Secondo quanto stabilito dal Consiglio dei ministri, il lutto dunque terminerà con i funerali fissati per sabato 26 aprile, alle 10, considerando che è iniziato di fattp il 21 aprile, giorno del decesso del Santo Padre. Ma Cosa comporta? Partiamo dai simboli: le bandiere sui palazzi pubblici resteranno a mezz'asta mentre le bandiere esposte all'interno verranno abbrunate con due strisce di velo nero a cravatta.Per quanto riguarda le manifestazioni pubbliche, queste potranno essere annullate, rimandate o svolte in forma ridotta. Stessa Cosa per gli eventi culturali, sportivi e gli spettacoli. Un esempio: le partite di calcio in programma per sabato 26 aprile, sono state cancellate.

