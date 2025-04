Conte via dal Napoli il parere non lascia dubbi la sentenza

Conte bisogna registrare delle dichiarazioni molto importanti. L'ultimo turno, di fatto, ha permesso al Napoli di tornare al comando della classifica del campionato di Serie A. I partenopei, infatti, hanno battuto 0-1 il Monza, mentre l'Inter è caduta allo Stadio Renato Dall'Ara contro il Bologna di Vincenzo Italiano.Tuttavia, al netto della gioia del ritorno in vetta, in casa Napoli si sta parlando moltissimo del futuro di Antonio Conte. Proprio su quest'ultimo fronte bisogna segnalare un annuncio che a sorpreso un po' tutti.Francesco Oppini è netto: "Parole di Conte dopo Monza? Pongono la fine sul rapporto con De Laurentiis"A fornirlo, esattamente sul proprio profilo ufficiale di X , è stato il conduttore e noto tifoso juventino Francesco Oppini:"Le parole di Antonio Conte dopo la gara con il Monza, e non solo, pongono la fine sul rapporto tra il tecnico pugliese ed Aurelio De Laurentiis".

