Conte Juve Braida sentenzia Lo vedo molto bene dappertutto è un allenatore vincente ma…

Conte Juve, Braida sentenzia sul futuro dell’allenatore del Napoli accostato ai bianconeri: tutte le dichiarazioniAriedo Braida ha analizzato a Radio Anch’Io Lo Sport le parole di Antonio Conte, allenatore del Napoli accostato anche alla Juve.PAROLE – «Conte è un allenatore vincente, vuole costruire squadre che gli consentano di vincere. Lui sa come si vince e vuole gli elementi adatti che lui ritiene lo possano far vincere. Napoli è una grande squadra e una grande società, ormai fa parte dell’elite del calcio. Poi dipenderà da lui. Lo vedo molto bene dappertutto». .com Juventusnews24.com - Conte Juve, Braida sentenzia: «Lo vedo molto bene dappertutto, è un allenatore vincente ma…» Leggi su Juventusnews24.com sul futuro dell’del Napoli accostato ai bianconeri: tutte le dichiarazioniAriedoha analizzato a Radio Anch’Io Lo Sport le parole di Antoniodel Napoli accostato anche alla.PAROLE – «è un, vuole costruire squadre che gli consentano di vincere. Lui sa come si vince e vuole gli elementi adatti che lui ritiene lo possano far vincere. Napoli è una grande squadra e una grande società, ormai fa parte dell’elite del calcio. Poi dipenderà da lui. Lo». .com

Potrebbe interessarti anche:

Braida: "Conte allenatore vincente. Futuro? Lo vedo bene dappertutto, però..." - Ariedo Braida ha parlato di Conte a Radio Anch'Io Lo Sport. Le parole riprese da TuttoNapoli: "Conte è un allenatore vincente, vuole costruire squadre che gli consentano di ... (tuttojuve.com)

Braida sulle parole di Conte: "Sa come si vince, vuole gli elementi che ritiene adatti a farlo" - Intervistato da Radio Rai, lo storico dirigente Ariedo Braida ha anche provato a dare una sua interpretazione sullo stato d'animo di Antonio Conte. (tuttomercatoweb.com)

Il Napolista sentenzia: "Il lungo addio tra Conte e Napoli è ampiamente cominciato" - (Tutto Juve) Se anche Maurizio De Giovanni afferma che "Conte resterà a Napoli in un caso, ovvero se avrà una rosa in grado di competere in tutte le competizioni. Non può avere una rosa carente ... (informazione.it)