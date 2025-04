Conte alla Juve con il difensore doppio annuncio in diretta

Juventus, dove non si può sbagliare per centrare la qualificazione alla prossima Champions League. Le vittorie di Atalanta, Roma e Bologna non lasciano, infatti, alternative ai bianconeri.Conte alla Juve con il difensore: doppio annuncio in diretta (LaPresse) – Calciomercato.itBianconeri, che ovviamente, sono chiamati anche a pensare al futuro e ovviamente al calciomercato. Per fare il punto della situazione, a Ti Amo Calciomercato, programma di YouTube di Calciomercato.it, è così intervenuto Mirko Di Natale.Si è parlato di quello che potrà succedere in estate, a partire dalla panchina e del futuro di Igor Tudor: "L'impressione è che la dirigenza sia molto Contenta del suo lavoro e non solo per i 7 punti guadagnati.

