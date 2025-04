Conegliano completa opera e si cuce ancora addosso il tricolore

Conegliano e lo scudetto, un binomio che ancora una volta dimostra di essere indissolubile. E' andata come tutti speravano, ovvero che il campionato di A1 finisse alla prima occasione utile: a determinare l'ennesimo trionfo delle ragazze di Daniele Santarelli, l'ottavo. Trevisotoday.it - Conegliano completa l'opera e si cuce ancora addosso il tricolore Leggi su Trevisotoday.it La Prosecco Doc Imocoe lo scudetto, un binomio cheuna volta dimostra di essere indissolubile. E' andata come tutti speravano, ovvero che il campionato di A1 finisse alla prima occasione utile: a determinare l'ennesimo trionfo delle ragazze di Daniele Santarelli, l'ottavo.

Potrebbe interessarti anche:

Su questo argomento da da altre fonti: Conegliano completa l'opera e si cuce ancora addosso il tricolore; Conegliano completa l'opera e si cuce ancora addosso il tricolore; Volley Conegliano insuperabile Pantere Campionesse d’Italia Milano ko Settimo scudetto consecutivo.

Conegliano completa l'opera e si cuce ancora addosso il tricolore - Milano cade anche in gara tre e non potrà più raggiungere le pantere, all'ottavo trionfo della loro storia, il settimo consecutivo. Ora la Champions per rendere questa stagione leggendaria ... (trevisotoday.it)