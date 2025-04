Conclave fumata bianca attesa entro il 10 maggio la Chiesa corre veloce verso un nuovo Papa RETROSCENA ESCLUSIVO

Conclave breve. C'è già l'accordo sul successore? Ora che il tempo di Francesco si è concluso, la Chiesa si prepara a scrivere una nuova pagina della sua storia. Il Papa è morto, e con lui si chiude una stag Ilgiornaleditalia.it - Conclave, fumata bianca attesa entro il 10 maggio: la Chiesa corre veloce verso un nuovo Papa - RETROSCENA ESCLUSIVO Leggi su Ilgiornaleditalia.it Dopo la morte di Francesco, il Vaticano accelera i tempi: fonti interne parlano di unbreve. C'è già l'accordo sul successore? Ora che il tempo di Francesco si è concluso, lasi prepara a scrivere una nuova pagina della sua storia. Ilè morto, e con lui si chiude una stag

Potrebbe interessarti anche:

Altre testate riportano aggiornamenti: Extra omnes e fumata bianca, le regole del Conclave. Quattro votazioni al giorno, per l'elezione servono i due terzi; Conclave, quando inizia e come funziona: ?l'abito corale dei cardinali, l'extra omnes e la fumata bianca; I funerali, il Conclave e la fumata bianca. Cosa succede dopo la morte di Papa Francesco; Conclave: fumata nera e fumata bianca. Tutto quello che c’è da sapere; La morte di Papa Francesco, quando potrebbe arrivare la fumata bianca per il nuovo pontefice.

I funerali, il Conclave e la fumata bianca. Cosa succede adesso - La morte di Jorge Mario Bergoglio segna l'avvio di una fase di transizione per la Chiesa Cattolica in attesa del nuovo Conclave. Una fase di transizione che prevede delle tappe precise.La morteA const ... (msn.com)

Conclave, quando inizia e come funziona: l'abito corale dei cardinali, l'extra omnes e la fumata bianca - Chi succederà a Papa Francesco? La lista dei "papabili" è già pronta ma a decidere il nome sarà l'esito del conclave. L'arrivo a Roma dei ... (msn.com)

Tutto sul Conclave, come funziona e come si elegge il nuovo pontefice - Il Conclave è la procedura di votazione del Vaticano per l'elezione del nuovo papa: come funziona, curiosità e storia ... (trend-online.com)