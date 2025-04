Conclave che cos è etimologia dal latino cum clave origine a Viterbo nel 1270 quando i Cardinali vennero chiusi a chiave la storia del assemblea che eleggerà il nuovo Papa

Conclave deriva dal latino "cum clave", letteralmente "con chiave". L'espressione fa riferimento ad un episodio specifico avvenuto nel 1270 a Viterbo. Dopo la morte di Papa Francesco i Cardinali, riuniti in Conclave, dovranno eleggere il suo successore. Ma perché il Conclave si chiama così? E Ilgiornaleditalia.it - Conclave, che cos'è, l'etimologia dal latino "cum clave", l'origine a Viterbo nel 1270 quando i Cardinali vennero chiusi a chiave: la storia dell'assemblea che eleggerà il nuovo Papa Leggi su Ilgiornaleditalia.it deriva dal"cum", letteralmente "con". L'espressione fa riferimento ad un episodio specifico avvenuto nel. Dopo la morte di Papa Francesco i, riuniti in, dovranno eleggere il suo successore. Ma perché ilsi chiama così? E

