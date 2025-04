Ilfattoquotidiano.it - Conceiçao sul derby di Coppa Italia: “L’annata del Milan è positiva se vince lo scudetto”

“I grandi club cercano di arrivare fino in fondo in tutte le competizioni. Faccio i complimenti all’Inter, per il percorso in Champions League e in campionato, questo dimostra la sua forza. Per noi questa partita è fondamentale perché vogliamore e arrivare in finale per regalare un trofeo ai tifosi”. Queste le parole l’allenatore delSergionella conferenza stampa alla vigilia delcontro l’Inter, match di ritorno della semifinale didopo l’1-1 dell’andata.“Domani scenderà in campo uncompetitivo. Affrontiamo una grande squadra, ma noi abbiamo grande concentrazione e grandi motivazioni perre questa partita. Noi possiamo parlare solo dellaperché di campionato e Champions, purtroppo, non possiamo più parlarne, siamo focalizzati sulla partita di domani e su nient’altro”, ha dichiarato il tecnico rossonero prima di annunciare il ritorno tra i convocati di Walker e Loftus-Cheek: “Walker ha fatto allenamento con la squadra, non è al massimo così come Loftus-Cheek ma con l’Inter ci saranno entrambi”.