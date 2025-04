Comune sciolto per camorra nominata la commissione straordinaria

Il prefetto di Caserta Lucia Volpe sospende l'amministrazione comunale del Capoluogo in seguito allo scioglimento per infiltrazioni mafiose disposto dal Consiglio dei Ministri. Palazzo Acquaviva, si legge in una nota, ha affidato la gestione dell'Ente alla commissione straordinaria composta.

