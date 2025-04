Como tenta il furto in una casa il giorno dopo viene riconosciuto dal proprietario per strada

Como, 22 aprile 2025 – Ha tentato un furto in un’abitazione, e il giorno successivo è stato riconosciuto per strada dal proprietario dell’appartamento. Così l’uomo, un venticinquenne danese senza fissa dimora, è stato denunciato a piede libero dalla polizia, subito chiamata dal proprietario di casa.La chiamata alla centrale operativa è arrivata verso le 14 di ieri pomeriggio, lunedì 21 aprile. Subito una pattuglia della Squadra Volante è stata inviata in via per Brunate a Como, su segnalazione di un comasco di 64 anni, che sosteneva di aver riconosciuto e seguito a piedi, la persona che la sera precedente aveva tentato di commettere un furto nella sua abitazione.Gli agenti hanno quindi bloccato e identificato il venticinquenne, raccogliendo nel frattempo la testimonianza dell’autore della chiamata. Ilgiorno.it - Como: tenta il furto in una casa, il giorno dopo viene riconosciuto dal proprietario per strada Leggi su Ilgiorno.it , 22 aprile 2025 – Hato unin un’abitazione, e ilsuccessivo è statoperdaldell’appartamento. Così l’uomo, un venticinquenne danese senza fissa dimora, è stato denunciato a piede libero dalla polizia, subito chiamata daldi.La chiamata alla centrale operativa è arrivata verso le 14 di ieri pomeriggio, lunedì 21 aprile. Subito una pattuglia della Squadra Volante è stata inviata in via per Brunate a, su segnalazione di un comasco di 64 anni, che sosteneva di avere seguito a piedi, la persona che la sera precedente avevato di commettere unnella sua abitazione.Gli agenti hanno quindi bloccato e identificato il venticinquenne, raccogliendo nel frattempo la testimonianza dell’autore della chiamata.

Potrebbe interessarti anche:

Altre testate riportano aggiornamenti: Como: tenta il furto in una casa, il giorno dopo viene riconosciuto dal proprietario per strada; Como, tenta il furto in una abitazione in via per Brunate e poi torna ancora in zona il giorno dopo: riconosciuto dal proprietario; Como, ladro recidivo: tenta un furto in casa, fugge per l’antifurto ma il giorno dopo la vittima lo riconosce per strada; Como: tenta furto in casa, riconosciuto e denunciato dal proprietario; Como, denunciato per tentato furto un 25enne danese: era stato riconosciuto dal proprietario dell’appartamento.

Como: tenta il furto in una casa, il giorno dopo viene riconosciuto dal proprietario per strada - L'uomo, che lo aveva distintamente visto nelle immagini delle telecamere di sorveglianza, ha incrociato l’autore dell’incursione, un venticinquenne danese. Successivamente ha chiamato la polizia, che ... (ilgiorno.it)

Como: tenta furto in casa, riconosciuto e denunciato dal proprietario - La Polizia di Stato di Como ha denunciato ieri pomeriggio, lunedì 21 Aprile, un 25enne danese senza fissa dimora per tentato ... (valtellinanews.it)

Como, ladro recidivo: tenta un furto in casa, fugge per l’antifurto ma il giorno dopo la vittima lo riconosce per strada - I poliziotti, ormai con la sua fisionomia ben presente, lo hanno rintracciato poco dopo mentre vagava senza meta tra le vie della zona. Nuovo accompagnamento in questura, nuovo controllo. Gli agenti ... (quicomo.it)