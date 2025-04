Iltempo.it - Commissione Ue: "Von der Leyen a Roma: non esclusi bilaterali"

Leggi su Iltempo.it

A seguito della notizia della presenza nella Capitale del presidente americano Donald Trump, che si recherà aper i funerali di Papa Francesco, dallaUe evidenziano che "la visita della presidente von der" asabato prossimo "avverrà nel contesto delle esequie del Papa ma al momento non possiamo né escludere né confermare possibili incontri". In merito ai rapporti con gli Stati Uniti, la portavoce dellaeuropea Arianna Podestà, nel corso del briefing quotidiano con la stampa, ha aggiunto che "i colloqui tecnici con gli Usa continuano; come ha detto la presidente von dersarebbe una cosa positiva incontrare le controparti americane per riuscire a trovare un accordo".