come i fari aumentano la sicurezza stradale

I fari giocano un ruolo fondamentale nella sicurezza stradale, specialmente di notte. Illuminando la carreggiata, permettono ai conducenti di vedere chiaramente gli ostacoli e rendono i veicoli visibili agli altri utenti. Statistiche evidenziano che la guida notturna comporta rischi maggiori, rendendo essenziale l'uso efficace dei fari per prevenire incidenti e garantire una circolazione più sicura.

I fari sono uno degli elementi più importanti per la sicurezza sulla strada, soprattutto durante le ore notturne. Non solo illuminano la strada per il conducente, ma rendono anche l'auto visibile agli altri utenti della strada. Le statistiche mostrano che guidare di notte è molto più pericoloso: anche se solo il 20-25% dei viaggi avviene nelle ore notturne, in questo periodo si verificano dal 30 al 50% degli incidenti stradali. La probabilità di morire in un incidente notturno è 10 volte superiore rispetto al giorno, e guidare al buio è 3,5 volte più rischioso. L'importanza dell'illuminazione per la sicurezza. Una buona illuminazione stradale riduce del 65% il numero di incidenti mortali e del 30% quelli con feriti. In presenza di un'illuminazione artificiale corretta, il rischio di incidenti diminuisce da 3 a 6 volte rispetto alle strade scarsamente illuminate.

