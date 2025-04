Romadailynews.it - Come Conferenza di Bandung cambia il corso per Sud globale

Nell’aprile del 1955, i delegati di 29 nazioni asiatiche e africane si riunirono a, in Indonesia, per la storicaasiatico-africana, nota anchedi.L’incontro segno’ il risveglio di quella parte del mondo in seguito conosciutaSud. A settant’anni di distanza, il Sud, seguendo lo spirito didi “solidarieta’, amicizia e cooperazione”, ha forgiato un perindipendente di progresso collettivo: dall’abbandono del dominio coloniale al perseguimento di uno sviluppo condiviso e alla riorganizzazione dell’ordine internazionale. DAL SACCHEGGIO COLONIALE AL RISVEGLIO DEI SOVRANI Nel novembre del 2021, il museo francese Quai Branly ha preparato 26 manufatti per il rimpatrio nel Paese dell’Africa occidentale del Benin, un momento toccante ripreso in “Dahomey”, il documentario vincitore dell’Orso d’Oro alla 74ma edizione del Festival di Berlino.