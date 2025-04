Come cambia il calendario della Serie A per i funerali di Papa Francesco ecco i nuovi orari di Inter Roma Lazio Parma e Como Genoa

nuovi orari delle tre partite di Serie A che avrebbero dovuto disputarsi sabato 26 aprile, ma che sono state rinviate per la concomitanza con i funerali di Papa Francesco. Inter-Roma, match clou della 34esima giornata di campionato, si giocherà domenica 27 aprile alle 15. Lazio-Parma, inizialmente prevista per sabato sera, è stata spostata a lunedì alle 20:45. Como-Genoa si disputerà invece domenica alle 12:30.La Lazio protesta: «Gestione approssimativa»Il modo con cui la Lega Serie A ha riorganizzato il calendario in seguito alla morte di Bergoglio non ha lasciato tutti i club soddisfatti. La Lazio ha pubblicato una nota in cui esprime «profondo rammarico». Il riferimento non è tanto alla sfida contro il Parma, rinviata da sabato a lunedì, quanto alla partita contro il Genoa, inizialmente prevista per lunedì 21 aprile, ma rinviata a mercoledì 23 proprio in seguito alla scomparsa di Papa Francesco. Leggi su Open.online Sono state decise le nuove date e idelle tre partite diA che avrebbero dovuto disputarsi sabato 26 aprile, ma che sono state rinviate per la concomitanza con idi, match clou34esima giornata di campionato, si giocherà domenica 27 aprile alle 15., inizialmente prevista per sabato sera, è stata spostata a lunedì alle 20:45.si disputerà invece domenica alle 12:30.Laprotesta: «Gestione approssimativa»Il modo con cui la LegaA ha riorganizzato ilin seguito alla morte di Bergoglio non ha lasciato tutti i club soddisfatti. Laha pubblicato una nota in cui esprime «profondo rammarico». Il riferimento non è tanto alla sfida contro il, rinviata da sabato a lunedì, quanto alla partita contro il, inizialmente prevista per lunedì 21 aprile, ma rinviata a mercoledì 23 proprio in seguito alla scomparsa di

Potrebbe interessarti anche:

Su altri siti se ne discute: Come cambia il calendario della Serie A per i funerali del Papa; Come cambia il calendario della Serie A per i funerali di Papa Francesco: ecco i nuovi orari di Inter-Roma, Lazio-Parma e Como-Genoa; Partite di Serie A di sabato rinviate per i funerali di Papa Francesco, le squadre e come cambia il calendario; Inter-Roma rinviata per i funerali del Papa: data del recupero, come cambia il calendario; Rinvio partite Serie A per i funerali del Papa, aggiornamenti in diretta: Inter-Roma domenica alle 15, è ufficiale.

Come cambia il calendario della Serie A per i funerali del Papa - AGI - Inter-Roma si giocherà domenica alle 15. La partita, prevista per sabato alle 18, era stata rinviata come le altre della giornata in cui si celebrano i funerali del Papa, in segno di rispetto. S ... (msn.com)

Inter-Roma posticipata per i funerali del Papa: si gioca domenica alle 15. Il Calendario aggiornato - Sarà Inter-Roma a cambiare il volto della 34ª giornata di Serie A. Il big match inizialmente previsto per sabato alle 18.00 andrà in ... (msn.com)

Funerali del Papa e rinvio delle partite di sabato: cosa accade in Serie A nel prossimo turno - Il calendario della Serie A cambia ancora dopo la morte di Papa Francesco. In occasione dei funerali del Pontefice, in programma sabato prossimo, tutti gli eventi sportivi sul territorio italiano ... (napolitoday.it)