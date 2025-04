Come cambia il calendario della Serie A per i funerali del Papa

Come le altre della giornata in cui si celebrano i funerali del Papa, in segno di rispetto. Si era pensato a una deroga, con uno spostamento alle 20,45 di sabato in considerazione dell'impegno dei nerazzurri in Champions League a Barcellona di mercoledì, ma poi la Lega ha optato per domenica. La Lega ha quindi ridefinito il programma della prossima giornata di Serie A Enilive. Mercoledì 23 aprile: i recuperi della 33 giornata di Serie A si giocheranno tutti e quattro alle ore 18.30, seguiti dalla Semifinale di ritorno di Coppa Italia Frecciarossa tra Inter e Milan alle 21.00. Giovedì 24 aprile: si gioca la seconda Semifinale di Coppa Italia Frecciarossa, Bologna-Empoli, alle 21.00 Venerdì 25 aprile: Atalanta-Lecce inaugura la 34 giornata di Serie A alle 20. Agi.it - Come cambia il calendario della Serie A per i funerali del Papa Leggi su Agi.it AGI - Inter-Roma si giocherà domenica alle 15. La partita, prevista per sabato alle 18, era stata rinviatale altregiornata in cui si celebrano idel, in segno di rispetto. Si era pensato a una deroga, con uno spostamento alle 20,45 di sabato in considerazione dell'impegno dei nerazzurri in Champions League a Barcellona di mercoledì, ma poi la Lega ha optato per domenica. La Lega ha quindi ridefinito il programmaprossima giornata diA Enilive. Mercoledì 23 aprile: i recuperi33 giornata diA si giocheranno tutti e quattro alle ore 18.30, seguiti dalla Semifinale di ritorno di Coppa Italia Frecciarossa tra Inter e Milan alle 21.00. Giovedì 24 aprile: si gioca la seconda Semifinale di Coppa Italia Frecciarossa, Bologna-Empoli, alle 21.00 Venerdì 25 aprile: Atalanta-Lecce inaugura la 34 giornata diA alle 20.

