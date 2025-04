Colleferro Controlli dei Carabinieri Cinque persone denunciate ed una segnalata per uso di droga

Colleferro – Dopo le importanti operazioni che da diverse settimane stanno interessando l’intero territorio di competenza, continuano senza sosta iL'articolo Colleferro. Controlli dei Carabinieri. Cinque persone denunciate ed una segnalata per uso di droga Cronache Cittadine. Cronachecittadine.it - Colleferro. Controlli dei Carabinieri. Cinque persone denunciate ed una segnalata per uso di droga Leggi su Cronachecittadine.it Cronache Cittadine– Dopo le importanti operazioni che da diverse settimane stanno interessando l’intero territorio di competenza, continuano senza sosta iL'articolodeied unaper uso diCronache Cittadine.

Potrebbe interessarti anche:

Su questo argomento da da altre fonti: Colleferro – Controlli dei Carabinieri, 5 i denunciati e un segnalato; Colleferro - Controlli dei Carabinieri, 5 i denunciati e un segnalato; Panetti di droga in auto e in casa. Giovane ai domiciliari; Colleferro. Controlli dei Carabinieri nel fine-settimana; Valmontone, Droga e armi da taglio: denunciate cinque persone.

Colleferro (Roma), controlli dei Carabinieri: cinque denunce e una segnalazione - A Colleferro, in provincia di Roma, i Carabinieri hanno denunciato cinque persone e segnalato un uomo alla Prefettura per possesso di droga, nell’ambito di controlli intensificati in vista delle festi ... (romadailynews.it)

Colleferro – 5 persone denunciate dai Carabinieri. 2 cittadini erano allacciati abusivamente alla rete idrica - Dopo le importanti operazioni che da diverse settimane stanno interessando l’intero territorio di competenza, continuano senza sosta i controlli dei ... (castellinotizie.it)

Colleferro, controlli straordinari dei Carabinieri: un arresto e quattro denunce - Proseguono i controlli straordinari dei Carabinieri della Compagnia di Colleferro, impegnati nella prevenzione e repressione dei reati legati alla “movida”, al consumo di droga e alcol ... (romadailynews.it)