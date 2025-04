Clair Obscur Expedition 33 si allea con Oblivion Remastered per ricreare l’effetto Barbenheimer

allearsi anziché sfidarsi. Con il lancio a sorpresa di The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered, che ha già conquistato oltre 143.000 utenti simultanei su Steam, gli sviluppatori di Clair Obscur: Expedition 33 hanno deciso di cavalcare l’onda, proponendo un’insolita “alleanza alla Barbenheimer”.Il riferimento è chiaro: proprio come accaduto nel 2023 con i film Barbie e Oppenheimer, capaci di convivere e ottenere entrambi un enorme successo nonostante l’uscita ravvicinata, anche questi due giochi puntano a una coesistenza proficua. Lo ha dichiarato Kepler Interactive, publisher del titolo di Sandfall, che ha pubblicato un post ironico accompagnato da un’immagine che fonde gli elementi visivi di entrambi i giochi dopo aver visto la partenza a razzo su Steam del gioco Bethesda. Game-experience.it - Clair Obscur: Expedition 33 si allea con Oblivion Remastered per ricreare l’effetto “Barbenheimer” Leggi su Game-experience.it In un panorama videoludico sempre più affollato, due titoli apparentemente “rivali” scelgono dirsi anziché sfidarsi. Con il lancio a sorpresa di The Elder Scrolls 4:, che ha già conquistato oltre 143.000 utenti simultanei su Steam, gli sviluppatori di33 hanno deciso di cavalcare l’onda, proponendo un’insolita “nza alla”.Il riferimento è chiaro: proprio come accaduto nel 2023 con i film Barbie e Oppenheimer, capaci di convivere e ottenere entrambi un enorme successo nonostante l’uscita ravvicinata, anche questi due giochi puntano a una coesistenza proficua. Lo ha dichiarato Kepler Interactive, publisher del titolo di Sandfall, che ha pubblicato un post ironico accompagnato da un’immagine che fonde gli elementi visivi di entrambi i giochi dopo aver visto la partenza a razzo su Steam del gioco Bethesda.

