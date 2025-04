Romadailynews.it - Cina: Xizang, leopardo delle nevi a Ngari

Una foto, scattata da un drone il 18 aprile 2025, mostra unnella contea di Gerze, prefettura di, nella regione autonoma sud-occidentale cinese dello. Conosciuto come il “remontagne innevate”, questo animale e’ sottoposto a una protezione nazionale di prima classe ined e’ elencato come vulnerabile dall’Unione internazionale per la conservazione della natura. Unfotografato nella contea di Gerze, prefettura di, nella regione autonoma sud-occidentale cinese dello, il 18 aprile 2025. Conosciuto come il “remontagne innevate”, questo animale e’ sottoposto a una protezione nazionale di prima classe ined e’ elencato come vulnerabile dall’Unione internazionale per la conservazione della natura.