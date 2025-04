Oasport.it - Cinà-Wong, ATP Madrid 2025: quando si gioca, programma, ordine di gioco, tv

Federicoaffronterà Colemanda Hong Kong al primo turno del Masters 1000 di. L’appuntamento è per mercoledì 23 aprile: sarà l’incontro che aprirà ilsul Campo 4 alle ore 11.00. Il 18enne siciliano, che partecipa a questo torneo sulla terra rossa spagnola grazie a una wild card, se la dovrà vedere contro il 20enne asiatico, anch’egli ammesso con una wild card. Si affronteranno il numero 373 del ranking ATP e il numero 169 del mondo, non ci sono precedenti tra i duetori.Il nostro portacolori, grande promessa del tennis tricolore, torna in scena dopo l’avventura al Masters 1000 di Miami, dove ha regolato l’argentino Francisco Comesana all’esordio in un torneo di questo livello e poi ha ceduto contro l’esperto bulgaro Grigor Dimitrov. Il ribattezzato Pallino riuscirà a farsi strada sul mattone tritato iberico? In palio la qualificazione al secondo turno, dove incrocerebbe lo statunitense Sebastian Korda.