Cina installata piu’ grande turbina eolica nazionale a terra con capacita’ record

turbina eolica con base a terra da 16,2 megawatt, il piu’ grande generatore di energia eolica onshore a unita’ singola di tutta la Cina, e’ stata installata con successo nella provincia orientale del Jiangsu, segnando una svolta nella tecnologia dell’energia pulita ad alta capacita’. Il suo sviluppatore, la China Railway Construction Corporation Limited (CRCC), ieri ha dichiarato che, rispetto ai modelli standard attualmente disponibili, la capacita’ di produzione di energia elettrica di questa unita’ e’ stata aumentata di 3,2 volte, migliorando notevolmente l’efficienza delle risorse eoliche di alta qualita’ e l’utilizzo del territorio. Wang Hao, responsabile del progetto della CRCC, ha dichiarato che la turbina sviluppata in modo autonomo ha un’altezza del mozzo di 155 metri, equivalente a un edificio di 50 piani, e vanta un diametro del rotore di 266 metri e un’area di copertura di 55. Romadailynews.it - Cina: installata piu’ grande turbina eolica nazionale a terra con capacita’ record Leggi su Romadailynews.it Una gigantescacon base ada 16,2 megawatt, ilgeneratore di energiaonshore a unita’ singola di tutta la, e’ statacon successo nella provincia orientale del Jiangsu, segnando una svolta nella tecnologia dell’energia pulita ad alta. Il suo sviluppatore, la China Railway Construction Corporation Limited (CRCC), ieri ha dichiarato che, rispetto ai modelli standard attualmente disponibili, ladi produzione di energia elettrica di questa unita’ e’ stata aumentata di 3,2 volte, migliorando notevolmente l’efficienza delle risorse eoliche di alta qualita’ e l’utilizzo del territorio. Wang Hao, responsabile del progetto della CRCC, ha dichiarato che lasviluppata in modo autonomo ha un’altezza del mozzo di 155 metri, equivalente a un edificio di 50 piani, e vanta un diametro del rotore di 266 metri e un’area di copertura di 55.

Potrebbe interessarti anche:

Notizie raccolte sul web: La Cina installa la più grande turbina eolica offshore del mondo da 18 Megawatt; Cina, installato su una portacontainer Msc il più grande serbatoio di gas naturale liquefatto; Cina: completata l’installazione di 23.000 eliostati sull’altopiano tibetano; La Cina accende il più grande parco fotovoltaico offshore del mondo; Cina si prepara a costruire il più grande progetto idroelettrico al mondo.

In Cina il mega-condominio grande come una città: ci vivono 20 mila persone (che possono non uscire mai) - Ospedali, ristoranti, bar, parrucchieri. Il «Regent» di Qianjiang rappresenta il più grande esperimento di «convivenza collettiva» mai realizzato ... (msn.com)

La Cina è intenta a realizzare la diga più grande del mondo, ignorando le polemiche - Il governo cinese è impegnato ad espandere le proprie strutture energetiche, sebbene alcune di queste possono provocare disastri naturali. (tech.everyeye.it)

La "città-fabbrica" di BYD in Cina: più grande di Napoli, ci lavoreranno 80.000 operai per turno - Basti pensare che è grande più di dieci volte la GigaFactory di Tesla in Nevada. Guardando il video, più che di uno stabilimento per auto elettriche sembra di vedere una città. E l’estensione della ... (dmove.it)