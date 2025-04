Ci vorrebbe un Francesco bis Per gli ultimi l’equità e la pace

ultimi. E Papa Francesco era il Papa degli ultimi, anche a costo di scardinare alcuni schemi consolidati della Chiesa cattolica, quelli più rigidi all'interno della dottrina più ortodossa.Per questo il nuovo Papa che verrà vorremmo tanto che assomigliasse a quello che abbiamo appena perso.In una società e in un mondo segnato dalla povertà, dalle guerre, dai diritti negati ai migranti e ai detenuti, e dal disprezzo dell'ambiente, Papa Francesco ci mancherà moltissimo.Papa Francesco ha dato voce agli ultimiLe sue parole semplici, l'immediatezza dei gesti, il rifiuto dell'apparato sfarzoso tipico del papato e un atteggiamento più compassionevole nei confronti delle fragilità umane hanno rappresentato un segnale di rottura.In effetti, il suo pontificato ha segnato una discontinuità rispetto ai precedenti soprattutto nel linguaggio: meno dottrinale, più vicino alla vita quotidiana delle persone, anche di quelle lontane dalla fede.

"Vorrei una Chiesa povera per i poveri". Papa Francesco, il pontefice che guardava agli ultimi - Chiese di essere chiamato solo Francesco, nome che scelse in onore del santo di Assisi, "uomo di povertà, uomo di pace". Ha spesso predicato per i migranti e per gli ultimi del mondo ... (msn.com)