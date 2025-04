Lettera43.it - Chi celebrerà i funerali di Papa Francesco

Sabato 26 aprile alle ore 10 in piazza San Pietro si terranno idi. A celebrare la messa solenne sarà il Decano del Collegio Cardinalizio, carica che dal 2020 è in mano a Giovanni Battista Re. Sacerdote da 68 anni, vescovo da 37 e cardinale da 24, ha dedicato la sua intera vita al Vaticano e per il Vaticano. Ha informato lui il corpo diplomatico accreditato nella Santa Sede e i capi delle rispettive nazioni della morte del. Sempre lui presiederà il funerale – fu lui infatti a celebrare l’eucarestia alle esequie di Benedetto XVI, presiedute da– e convocherà poi il Conclave, cui non potrà partecipare per limiti di età. A 91 anni, ha infatti superato la soglia degli 80 che consente di entrare nella Cappella Sistina e prendere parte al voto.Chi è Giovanni Battista Re, Decano chediIl cardinale Giovanni Battista Re (Imagoeconomica).