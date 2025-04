Che mazzata per Valentino Rossi è tutta colpa sua

Valentino Rossi è stata una settimana che sembrava cucita su misura per celebrare la sua seconda vita sportiva, con tanto di onori e premi da aggiungere alla sua bacheca personale.Pochi giorni fa, tra applausi ed emozione, il nove volte campione del mondo ha ricevuto l'edizione speciale del Trofeo Lorenzo Bandini per il suo percorso nel mondiale endurance WEC. La premiazione, avvenuta a Imola – teatro di molte sue imprese in moto e ora palcoscenico della sua avventura sulle quattro ruote – ha rappresentato un momento simbolico. Un passaggio di testimone tra il pilota che ha fatto innamorare intere generazioni e l'uomo che ora vuole scrivere nuove pagine tra curve e sorpassi nei prototipi e nelle GT.Lo ha detto anche lui: "Imola è speciale, qui ho vinto con la 125 e la 250, e ho esordito nelle quattro ruote.

