Charlotte Flair Ho recitato in un film horror la scorsa estate

Il suo rientro a febbraio è arrivato dopo una lunga pausa a causa di un infortunio al ginocchio, maè tornata subito ai suoi livelli, prima vincendo la Royal Rumble e poi lottando a WrestleMania contro Tiffany Stratton, in un match che l’ha vista uscire sconfitta ma sempre a testa alta. Nei mesi precedenti, però, la riabilitazione non è stata la sua unica attività.Debutto nell’Come rivelato da lei stessa durante una sessione di autografi con i fan per Fanatics,ha rivelato che lasi è dedicata a un nuovo ruolo attoriale: dopo aver preso parte a produzioni televisive come Psych: The Movie e Punky Brewster, questa volta la Regina ha interpretato una serial killer, Ms Perfect, nelindipendente You Lose You Die.“Ho sperimentato un po’ con la recitazione, e la adoro.