Cento vergini per Trump

Trump verrà a Roma a discutere di dazi con l’Ue.Walter Bellinivia FacebookGentile lettore, è serio o sta scherzando? Spero sia ironia. Provo a farle uno schemino. La “leader mondiale” in 30 minuti di colloquio ha regalato a Trump: 8 miliardi di spesa da quest’anno per le armi (di cui gran parte andrà all’America); 10 miliardi di investimenti in Usa, che saranno sottratti agli investimenti in Italia; un numero imprecisato di miliardi per aumentare gli acquisti di gas americano (che costa il triplo del gas russo); e ha rinunciato agli incassi della web tax. Per tutti quei soldi anch’io avrei detto “Giorgia is fantastic”. Trump non ha dato nulla in cambio, nemmeno un 1% di sconto sui dazi. Meno male che Meloni è una leader mondiale, sennò avrebbe dovuto portargli anche Cento vergini. Leggi su Lanotiziagiornale.it Dal viaggio in America la Meloni è emersa come una leader mondiale. L’Europa ci ringrazierà perchéverrà a Roma a discutere di dazi con l’Ue.Walter Bellinivia FacebookGentile lettore, è serio o sta scherzando? Spero sia ironia. Provo a farle uno schemino. La “leader mondiale” in 30 minuti di colloquio ha regalato a: 8 miliardi di spesa da quest’anno per le armi (di cui gran parte andrà all’America); 10 miliardi di investimenti in Usa, che saranno sottratti agli investimenti in Italia; un numero imprecisato di miliardi per aumentare gli acquisti di gas americano (che costa il triplo del gas russo); e ha rinunciato agli incassi della web tax. Per tutti quei soldi anch’io avrei detto “Giorgia is fantastic”.non ha dato nulla in cambio, nemmeno un 1% di sconto sui dazi. Meno male che Meloni è una leader mondiale, sennò avrebbe dovuto portargli anche

Potrebbe interessarti anche:

Approfondimenti da altre fonti: Democrazia Futura. Trump vince in South Carolina e fa poker. Putin e Milei compagni di viaggio.

Cento vergini per Trump - Dal viaggio in America la Meloni è emersa come una leader mondiale. L’Europa ci ringrazierà perché Trump verrà a Roma a discutere di dazi con ... Read more ... (lanotiziagiornale.it)

Cento università Usa contro Trump per "ingerenza politica" - Lettera comune: "In pericolo l'istruzione superiore americana". Harvard presenta ricorso contro i tagli. Trump: "I fondi sono un privilegio" ... (msn.com)

Trump annuncia i dazi: 20 per cento sui beni Ue e 25 per cento sulle auto straniere - Stretta di mano tra Trump e un sostenitore nel giardino della Casa Bianca. Trump: «Dazi del 20 per cento contro l’Ue, sono patetici» «Per decenni il nostro Paese è stato saccheggiato ... (lettera43.it)