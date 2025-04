Casula pallio e mitra le parole del giorno dopo la morte di Papa Francesco

Papa Francesco all'interno della bara è stata rivestita dai paramenti liturgici. Il primo è la Casula è una veste ampia e lunga che per il lutto dei Papi è di colore rosso. Le origini della Casula risalgono alla paenula romana, ovvero un mantello pesante usato di solito da persone umili e poi adottato dai soldati romani. Il termine deriva da 'piccola casa' e riferisce alla forma della.

