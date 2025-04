Caso di dengue scatta il ricovero Disposti controlli e disinfestazione

Appignano (Macerata), 22 aprile 2025 – L'Ast ha accertato un caso di dengue in una persona residente ad Appignano. Molto probabilmente ha contratto il virus fuori dal territorio del comune e anche della provincia, forse dopo un viaggio in aree in cui l'insetto vettore l'Aedes, comunemente chiamata zanzara tigre, è maggiormente presente che nella nostra realtà (paesi con temperature mediamente elevate, tra le quali rientrano alcune aree del sud Italia). La persona colpita sarebbe in discrete condizioni, ma cautelativamente ricoverata in una struttura sanitaria per ricevere le cure necessarie e verificare l'evolvere della situazione.L'Ast ha già posto in atto il percorso per attuare l'indagine epidemiologica (verificare, in particolare, le persone con cui il soggetto colpito è stato in contatto) e le procedure di profilassi.

