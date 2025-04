Caso Aias – Noi con Loro Scarinzi si difende chiusa l’istruttoria

chiusa con l’ultima deposizione della difesa e le dichiarazioni di un imputato l’istruttoria dibattimentale del processo “Aias – Noi con Loro”, nato da un’inchiesta della Procura di Avellino e della Guardia di Finanza. Un procedimento complesso, che vede imputati a vario titolo per peculato. Avellinotoday.it - Caso “Aias – Noi con Loro”: Scarinzi si difende, chiusa l’istruttoria Leggi su Avellinotoday.it Si ècon l’ultima deposizione della difesa e le dichiarazioni di un imputatodibattimentale del processo “– Noi con”, nato da un’inchiesta della Procura di Avellino e della Guardia di Finanza. Un procedimento complesso, che vede imputati a vario titolo per peculato.

Potrebbe interessarti anche:

Ne parlano su altre fonti: Caso Aias, oggi si discute il ricorso di lady De Mita; Processo Aias, Scarinzi: un’onta l’accusa di appropriazione di tremila euro; Presunta frode sui fondi alle onlus per disabili, chiusa l'inchiesta Aias: la moglie di De Mita verso l'udienza preliminare; Scandalo Aias Avellino e Noi con Loro: ecco chi e come si è fottuto i soldi; Processo AIAS - Noi con loro, la difesa non ha dubbi: Assenza di dolo.