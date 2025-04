Caro affitti universitari in 4 anni aumenti fino al 73 la classifica città per città

Milano, 22 Aprile 2025 – Gli aumenti degli affitti delle stanze impongono agli studenti di rivedere i propri budget. Negli ultimi quattro anni, nei principali centri universitari italiani, gli aumenti hanno superato in alcuni casi addirittura il 70% evidenziando un incremento significativamente superiore rispetto a quello osservato per le soluzioni abitative tradizionali. È quanto emerge dalla recente indagine di Immobiliare.it Insights, la proptech company del gruppo Immobiliare.it, il portale immobiliare leader in Italia, specializzata in analisi di mercato e data intelligence, che ha confrontato l'andamento dal 2021 della richiesta media per una stanza nelle principali città universitarie italiane con quello dei canoni medi relativi alle diverse tipologie di appartamento (monolocale, bilocale e trilocale).

