Cardinali paralizzati dal caso di Angelo Becciu escluso dai votanti Lui pronto a dare battaglia Voterò il nuovo Papa Ecco perché

Leggi su Open.online

È una delle ombre che si sta addensando sul prossimo conclave che dovrà eleggere il successore diFrancesco, e sta letteralmente paralizzando le congregazioni dei: ildi, il porporato sardo a cui il pontefice aveva chiesto la rinuncia ai dirittizi. Quello di votare nel conclave come appare in più passaggi dei testi canonici sulla materia è appunto un diritto, non un dovere. Secondo l’articolo 33 della costituzione apostolica “Romano pontifici eligendo” promulgata da Paolo VI infatti «Il diritto di eleggere il Romano Pontefice spetta unicamente aidi Santa Romana Chiesa, esclusi, a norma della legge precedentemente pubblicata, quelli che al momento dell’ingresso in Conclave hanno già compiuto 1’80° anno di età». L’elezione di unè dunque un diritto di un cardinale.